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В Кемерове пассажира автобуса госпитализировали после падения из салона

20 марта 2021 в 19:57

Мужчина выпал из двери под задние колеса.

3ДТП с участием пассажира автобуса произошло вечером 18 марта на проспекте Молодёжном. В нём пострадал 51-летний пассажир. Он выпал во время движения автобуса ПАЗ из салона через переднюю дверь и попал под задние колеса.

«В результате мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Предварительно установлено, что пассажир имел с собой рюкзак, который и помешал полностью закрыться двери транспортного средства», — сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливаются обстоятельства аварии.

Пассажиров автобусов призывают быть предельно внимательными при входе в общественный транспорт, соблюдать меры личной безопасности и держаться за поручни или спинки сидений во избежание возможных падений по ходу движения.


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