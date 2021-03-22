Кузбасс попал в рейтинг самых больших должников по зарплате

И оказался на первом месте.

Кемеровская область вышла на первое места антирейтинге по выплате зарплат. Об этом сообщает Сибдепо.

По данным Росстата по состоянию на 1 марта 2021 года долг по зарплате в Кузбассе оценивается в 237,7 млн рублей. При этом основным зарплатным долгом является задолженность перед сотрудниками шахты «Алексиевская» - шахтёрам не выплачено около 203 млн рублей.

«Ситуацией сейчас заинтересован премьер-министра РФ Михаил Мишустин. Глава Правительства России во время делового визита в Кузбасс встретился с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. В ходе беседы был поднят вопрос о невыплате заработной платы работникам «Алексиевской». Михаил Мишустин сообщил, что региону в решении проблемы выплат зарплаты помогут на федеральном уровне», - пишет портал.

Эксперты отметили, что несмотря на первое место в антирейтинге зарплатных долгов, в Кузбассе заметно уменьшение общей суммы долга. Так, по сравнению с 1 февраля сумма снизилась на 14%.

На втором месте – Ростовская область с долгом 185,1 млн рублей, третью строчку занял Ставропольский край, где долг равен 109,4 млн рублей долга. Меньше всех должны работникам предприятия в Курской области, там сумма составила 34,1 млн рублей.

Некоторые города и области в данный список вообще не вошли.