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В Кемерове на свет появились четыре двойни за день

22 марта 2021 в 13:11

Событие произошло в минувшую пятницу.

В минувшую пятницу в родильном доме детской областной больницы в Кемерове за сутки на свет появились четыре двойни.

«Три двойни родились недоношенными. Детям была оказана вся необходимая помощь, благодаря чему у всех новорождённых наблюдается положительная динамика», - рассказала заведующая отделением реанимации новорождённых Татьяна Бордюх.

Как отметили в больнице, в этом году детей рождается больше обычного: с начала года родильный дом уже «открыл» четвёртый десяток по новорождённым.


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