В Шерегеше обвалился балкон многоквартирного дома

Инцидент прокомментировали власти Таштагольского района.

В Шерегеше рухнул балкон многоквартирного дома, который находится на улице Дзержинского. Как пояснили в пресс-службе администрации Таштагольского района, инцидент произошёл из-за снега.

«По информации управляющей компании, балконная плита на третьем этаже уже была разрушена, собственник должен был самостоятельно её демонтировать. От накопившегося снега она не выдержала и рухнула», - уточнили в ведомстве.

По данным администрации, никто не пострадал.