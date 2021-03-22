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В Шерегеше обвалился балкон многоквартирного дома

22 марта 2021 в 14:37

Инцидент прокомментировали власти Таштагольского района.

В Шерегеше рухнул балкон многоквартирного дома, который находится на улице Дзержинского. Как пояснили в пресс-службе администрации Таштагольского района, инцидент произошёл из-за снега.

«По информации управляющей компании, балконная плита на третьем этаже уже была разрушена, собственник должен был самостоятельно её демонтировать. От накопившегося снега она не выдержала и рухнула», - уточнили в ведомстве.

По данным администрации, никто не пострадал.


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