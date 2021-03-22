В Новокузнецке возле крупного гипермаркета взорвалась АЗС

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
22 марта в Новокузнецке на улице Транспортная на автозаправочной станции, которая находится рядом с крупным гипермаркетом, произошёл пожар. Пользователи соцсетей сообщили, что на АЗС произошёл взрыв.
Сигнал о пожаре поступил специалистам. Они выехали на место происшествия.
«Установлено, что загорелась колонка АЗС. Возгорание уже ликвидировано. По предварительным данным, площадь пожара составила 5 квадратных метров. Также, предварительно, в результате никто не пострадал», — пояснили в МЧС.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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