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В Новокузнецке возле крупного гипермаркета взорвалась АЗС

22 марта 2021 в 15:43

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

22 марта в Новокузнецке на улице Транспортная на автозаправочной станции, которая находится рядом с крупным гипермаркетом, произошёл пожар. Пользователи соцсетей сообщили, что на АЗС произошёл взрыв.

Сигнал о пожаре поступил специалистам. Они выехали на место происшествия.

«Установлено, что загорелась колонка АЗС. Возгорание уже ликвидировано. По предварительным данным, площадь пожара составила 5 квадратных метров. Также, предварительно, в результате никто не пострадал», — пояснили в МЧС.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.


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