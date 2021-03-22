В Новокузнецке адвокат две недели удерживал мужчину в заложниках

Юрист требовал с мужчины 33 млн рублей.

В Новокузнецке суд вынес приговор 28-летнему адвокату и четырём его сообщникам. Как сообщает Газета Кемерова, что мужчины удерживали на съёмных квартирах «пленника», избивая и требуя с него деньги, которых он не видел.

«В апреле 2017-го предприниматель из Омска и его коллега из Новосибирска обнаружили, что со счетов их фирм пропали 33 млн рублей. Так как фирмы работали в Новокузнецке, они отправились в город и обратились за помощью к местному адвокату. Тот пообещал помощь и предложил привлечь к «расследованию» двух своих знакомых. Вместе они установили, что к краже может быть причастен 38-летний местный житель. Они договорились вывезти его и потребовать деньги», - пишет сайт.

Под вымышленным предлогом адвокат пригласил новокузнечанина в офис, где в это время находились его сообщники. Они избили мужчину и начали требовать деньги. Слова о том, что о деньгах он ничего не знает, не убедили сообщников. На протяжении следующих двух недель они удерживали мужчину на разных съёмных квартирах, продолжая избивать. Только когда они окончательно поняли, что о деньгах их «пленник» ничего не знает, они отпустили его. Пострадавший обратился в ФСБ.

Отмечается, что со следствием обвиняемые не сотрудничали, выдвигали версию о том, что потерпевший добровольно помогал им установить лицо, причастное к пропаже денежных средств. Однако комплекс следственных действий и судебных экспертиз опроверг доводы обвиняемых.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела следователи выявили 12 новых преступлений, в том числе разглашение налоговой и банковской тайн.

В итоге приговором суда адвокату назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, 35-летнему жителю Новосибирска — 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, 35-летнему жителю города Омска — 11 лет в колонии строгого режима. Двое новокузнечан, помогавших адвокату, получили по 11 лет колонии строгого режима.