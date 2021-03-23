В Кемерове автомобиль скорой помощи застрял в снегу

Выталкивать машину из сугроба пришлось местным жителям.

В Кемерове застрял в снегу автомобиль скорой помощи, приехавший по вызову на улицу Речную. Информация о происшествии появилась в популярном паблике.

«Улица Речная. Спасибо местным жителям Красновки. Частный сектор вообще не чистят», — написал автор видео.

Как отметили в пресс-службе администрации Кемерова, дорогу на этой улице службы почистили 22 марта, а 26 марта специалисты планируют провести там повторные работы.

Пользователи обратили внимание, что похожая ситуация складывается и в других районах. В частности, в очень плохом состоянии, по информации горожан, частный сектор Рудничного, Кировского, Заводского районов.

Фото: https://www.instagram.com/chp.kemerovo/