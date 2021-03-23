В Кузбассе запустили первый региональный тур с кешбэком

Он получил название «Кузбасс — огонь в сердце».

Ростуризм одобрил первый региональный брендовый тур с кешбэком по Кемеровской области. Маршрут «Кузбасс — огонь в сердце» уже включили в предложение федерального туроператора TUI.

«К предложениям, которые были представлены на предыдущих этапах туристического кешбэка, добавился четырёхдневный брендовый тур «Кузбасс — огонь в сердце», включающий широкую познавательную программу … Маршрут включает посещение 50 объектов туристского показа. Туристы знакомятся с историей и древностями региона, промышленными объектами, культурным достопримечательностями, природой и этникой», — уточнил официальный представитель министерства туризма и молодёжной политики Кузбасса.

Маршрут пройдёт через семь наиболее знаковых территорий Кузбасса. Туристов познакомят с историей угледобычи, покажут наскальную живопись эпохи неолита, Кузнецкую крепость и Шерегеш.

По оценке властей региона, туры с кешбэком позволят активнее развивать в Кузбассе летний туризм.