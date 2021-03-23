Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 марта

Скончались три пациента.

По данным на утро 23 марта в Кемеровской области выявили 47 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 9, Новокузнецк — 9, Междуреченск — 6, Берёзовский — 4, Мыски — 2, Юрга — 2, Мариинский район — 2, Промышленновский округ — 2, Яйский район — 2, Анжеро-Судженск — 1, Калтан — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Осинники — 1, Прокопьевск — 1, Ижморский округ — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрированы ещё три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Мысках. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 869 случаев коронавируса: 315 человек получают медицинскую помощь, 32 001 выздоровел, 600 скончались.