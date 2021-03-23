Опубликовано видео с места пожара на АЗС в Новокузнецке

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места пожара на АЗС в Новокузнецке. На кадрах опубликованной записи видно, что сама заправка почти полностью разрушена, сильно повреждён и оказавшийся на ней автомобиль.

Напомним, инцидент произошёл 22 марта. Как сообщили в региональном правительстве, АЗС не эксплуатировалась, так как шла подготовка к её реконструкции. Происшествие обошлось без пострадавших.

«По предварительным данным, произошло воспламенение топливно-воздушной смеси внутри резервуара для хранения топлива. В рамках расследования уголовного дела будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину. Также организована проверка по факту халатности контролирующих органов», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

По факту пожара на АЗС возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: СУ СК России по Кемеровской области