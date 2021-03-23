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Опубликовано видео с места пожара на АЗС в Новокузнецке

23 марта 2021 в 12:43

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места пожара на АЗС в Новокузнецке. На кадрах опубликованной записи видно, что сама заправка почти полностью разрушена, сильно повреждён и оказавшийся на ней автомобиль.

Напомним, инцидент произошёл 22 марта. Как сообщили в региональном правительстве, АЗС не эксплуатировалась, так как шла подготовка к её реконструкции. Происшествие обошлось без пострадавших.

«По предварительным данным, произошло воспламенение топливно-воздушной смеси внутри резервуара для хранения топлива. В рамках расследования уголовного дела будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину. Также организована проверка по факту халатности контролирующих органов», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

По факту пожара на АЗС возбуждено уголовное дело.

 

Фото, видео: СУ СК России по Кемеровской области


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