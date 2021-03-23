В Юргинском районе контрактник случайно застрелил мужчину

Младшему сержанту вынесен приговор.

Томский гарнизонный военный суд огласил приговор младшему сержанту из Кузбасса, который случайно застрелил мужчину.

Как выяснили правоохранители, военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, рядом с одним из населённых пунктах Юргинского района осуществлял пристрелку своего охотничьего оружия.

«Он, желая попасть по импровизированной мишени, подсвеченной фонарём и находившейся на расстоянии около 122 метров от него, ошибочно прицелился в источник света, исходивший от находящегося в руках потерпевшего телефона, который располагался на расстоянии около 12 метров от установленной мишени, и произвёл выстрел, в результате чего пуля попала в область правого плеча потерпевшего», — сообщает пресс-служба суда.

В результате товарищ контрактника погиб.

Военнослужащего признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения по военной службе с удержанием из денежного довольствия.

Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.