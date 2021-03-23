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В Юргинском районе контрактник случайно застрелил мужчину

23 марта 2021 в 13:33

Младшему сержанту вынесен приговор.

Томский гарнизонный военный суд огласил приговор младшему сержанту из Кузбасса, который случайно застрелил мужчину.

Как выяснили правоохранители, военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, рядом с одним из населённых пунктах Юргинского района осуществлял пристрелку своего охотничьего оружия.

«Он, желая попасть по импровизированной мишени, подсвеченной фонарём и находившейся на расстоянии около 122 метров от него, ошибочно прицелился в источник света, исходивший от находящегося в руках потерпевшего телефона, который располагался на расстоянии около 12 метров от установленной мишени, и произвёл выстрел, в результате чего пуля попала в область правого плеча потерпевшего», — сообщает пресс-служба суда.

В результате товарищ контрактника погиб.

Военнослужащего признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде ограничения по военной службе с удержанием из денежного довольствия.

Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.


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