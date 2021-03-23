Сергей Цивилев стал самым активным губернатором России в Instagram

Только за неделю он опубликовал 13 постов.

Сергей Цивилев (@sergey_tsivilev) занял первое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом сообщает Сибдепо.

«За неделю губернатор Кузбасса опубликовал 12 постов и 173 материала в «историях». Индекс активности губернатора оценили в 99,5. Рейтинг губернаторов подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций», - пишет портал.

Второе место занял губернатор Архангельской области Александр Цыбульский — 16 постов и 120 материалов в «историях». Третьим в рейтинге активности в Instagram оказался губернатор Мурманской области Андрей Чибис (11 постов, 113 материалов в «историях», 1 «прямой эфир»).

А вот глава Ресублики Бурятия Алексей Самбуевич расположился на последней строчке расположился – один пост и одна «история» за неделю.