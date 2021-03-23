В Кузбассе последним нуждающимся ветеранам выдали сертификаты на покупку жилья

Их вручили в торжественной обстановке.
Сразу восемь женщин — семь вдов ветеранов Великов Отечественной войны и одна жительница блокадного Ленинграда - получили сертфикаты на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Об этом пишет газета «Кузбасс».
«В торжественной обстановке, но по месту жительства сертификаты вручили прокуроры городов и районов совместно с главами муниципалитетов», - сообщает издание.
Как сообщили в прокуратуре Кемеровской области сертификаты были вручены:
- в городе Кемерово — 90-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны;
- в Киселевске — 85-летней и 92-летней вдовам ветеранов Великой Отечественной войны;
- в Междуреченске — 84-летней жительнице блокадного Ленинграда;
- в Прокопьевском районе — 95-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны;
- в Новокузнецке — 95-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны;
- в Тяжинском районе — 94-летней и 97-летней вдовам ветеранов Великой Отечественной войны.
Минстрой РФ сообщает, что в настоящее время в Кемеровской области всем людям, включенным в список лиц, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения из числа ветеранов Великой Отечественной войны, их вдов и жителей блокадного Ленинграда, вручены свидетельства о денежной выплате на строительство или приобретение жилого помещения.
Фото: пресс-служба прокуратуры Кемервской области
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