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Жительница Кемерова засудила магазин крупной сети за удар дверью

24 марта 2021 в 10:37

Горожанка упала и не смогла подняться.

Жительница областной столицы Кузбасса обратилась в Центральный районный суд с требованием защитить её права как потребителя. В магазине женщина получила удар дверью.

«Истец при входе в магазин «Лента» … получила удар в бок автоматической дверью, от полученного удара упала, подняться самостоятельно не смогла. На место происшествия был вызван дежурный наряд полиции, обстоятельства произошедшего были зафиксированы в материалах КУСП», — следует из решения суда.

После происшествия женщину госпитализировали, медики зафиксировали полученную травму.

По оценке обратившейся в суд истицы, вред здоровью ей был причинён по вине сотрудников магазина, отвечающих за исправность оборудования — в частности за работу автоматических дверей. Так как женщина потратила деньги на лечение и восстановление, она посчитала, что имеет право на материальную компенсацию.

В итоге в качестве компенсации морального вреда он постановил взыскать с сети магазинов 30 000 рублей. Ещё 15 000 рублей — штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя. Кроме того, в 300 рублей торговой сети обойдётся госпошлина.


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