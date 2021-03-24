Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 марта

Скончался один пациент.

По данным на утро 24 марта в Кемеровской области выявили 48 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 10, Новокузнецк — 9, Междуреченск — 5, Юрга — 5, Анжеро-Судженск — 3, Мыски — 3, Киселёвск — 2, Осинники — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Прокопьевск — 1, Гурьевский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Мариинский район — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский район — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрирован один пациент.

У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени. Он проживал в Киселевске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 964 случая коронавируса: 319 человек получают медицинскую помощь, 32 044 выздоровели, 601 скончался.