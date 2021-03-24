Блог с тобой ›› Новости ›› Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в К...

Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 марта

24 марта 2021 в 11:27

Скончался один пациент.

По данным на утро 24 марта в Кемеровской области выявили 48 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 10, Новокузнецк — 9, Междуреченск — 5, Юрга — 5, Анжеро-Судженск — 3, Мыски — 3, Киселёвск — 2, Осинники — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Прокопьевск — 1, Гурьевский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Мариинский район — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский район — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Зарегистрирован один пациент.

У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени. Он проживал в Киселевске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 32 964 случая коронавируса: 319 человек получают медицинскую помощь, 32 044 выздоровели, 601 скончался.


Читайте также

Content 110145 or
В Юргинском районе контрактник случайно застрелил мужчину
Content
Сергей Цивилев стал самым активным губернатором России в Instagram
Content whatsapp image 2021 03 19 at 17.20.32 e1616412892899
В Кузбассе последним нуждающимся ветеранам выдали сертификаты на покупку жилья
Content 995e6bce2e5ebe8b1
Жительница Кемерова засудила магазин крупной сети за удар дверью

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?