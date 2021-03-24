В КемГУ возвращаются иностранные студенты

Пока приехали чуть менее половины.

С 20 марта Россия разрешила въезд в Россию студентам стран, в которых наблюдается безопасная эпидемическая обстановка. Как сообщает Сибдепо, иностранцы возвращаются в том числе и в Кемеровский государственный университет.

«В настоящее время на территории России находится 401 студент нашего вуза. Всего же в КемГУ обучаются 963 студента из-за границы. Для уточнения информации иностранные студенты Кемеровского государственного университета могут связаться с отделом международных коммуникаций вуза», — цитирует портал пресс-службу университета.

Сейчас список стран, жители которых могут посещать Россию, насчитывает 25 пунктов. Среди них как страны ближнего зарубежья — Белоруссия, Армения, Киргизия, — так и дальнего: Швейцария, Эфиопия, Южная Корея.