В Кемерове 14-летний подросток решил наказать родителей и сбежал из дома

По его мнению, они с ним слишком строги.

В Кемерове в отдел полиции «Юбилейный» обратился мужчина. Он сообщил, что его 14-летний сын ушёл из дома.

«Кемеровчанин рассказал полицейским, что накануне провёл с подростком воспитательную беседу из-за его плохой успеваемости в школе. Он также ограничил его в пользовании мобильным телефоном. После этого сын ушёл с друзьями на прогулку и не вернулся домой в назначенное время. Родители пытались найти сына самостоятельно — однако, заметив их на улице подросток убежал и уже два дня не давал о себе знать», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Инспекторы ПДН совместно с сотрудниками уголовного розыска связались с друзьями подростка, опросили его школьных педагогов, проверили места возможного появления ребёнка. В результате через несколько часов полицейские обнаружили подростка на одной из улиц областного центра, где он гулял в компании сверстников.

«Выяснилось, что подросток нарочно не возвращался домой, чтобы наказать родителей. По его мнению, они с ним слишком строги и предъявляют слишком много требований. Во время его продолжительного отсутствия он ночевал у знакомых», - рассказали правоохранители.

Полицейские провели с подростком беседу о недопустимости подобного поведения и передали его родителям.