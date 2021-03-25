Филармония Кузбасса представляет

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«ЗА ЗВЕЗДОЙ». Вечер вокальной музыки

Солистка филармонии Елена Корчуганова приглашает вас этим вечером на свой концерт. В программе «За звездой» она исполнит для вас вокальные произведения из репертуара выдающихся русских и советских певиц камерного и оперного жанров – Антонины Неждановой (1873—1950), Валерии Барсовой (1892—1967), Виктории Ивановой (1924—2002).

Все эти артистки обладали уникальными сопрано, голосами-флейтами, которыми они владели виртуозно и свободно. Прозвучат песни, арии, романсы, рождённые в Италии, России, Франции, Австрии.

26 марта, пятница, 18:30

«ОРГАННЫЕ ПЕРЕКРЕСТИЯ». Вечер органной музыки заслуженного артиста РФ Алексея Семёнова, орган (Москва)

Выпускник Московской государственной консерватории Алексей Семёнов С 1972 года Алексей Семёнов активно выступает как солист-органист и клавесинист. Концерты артиста проходят по городам России и ближнего зарубежья. Музыкант гастролировал по странам Европы, принимал участие в XXII Международном органном фестивале в Мексике.

Основу репертуара артиста составляют органные и клавесинные сочинения композиторов XVI-XVIII веков – И.С. Баха, Фрескобальди, Пёрселла, Генделя, Букстехуде, Брунса, Кребса, Любека, Вальтера, Бёма, Кабесона, Куперена, Рамо и других.

1 апреля, четверг, 18:30

«И СМЕХ И ГРЕХ». МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Музыкально-литературная композиция по произведениям А. Чехова, М. Зощенко, Тэффи, М. Жванецкого, В. Шендеровича.

3 апреля, суббота, 18:00

«ОТЗВУКИ РОМАНТИЗМА». Обладатель премии American Protege, лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Златин, фортепиано (Москва)

Александр Златин – известный российский пианист, лауреат международных конкурсов. Музыкант активно выступает в городах России и за рубежом как сольно, так и с симфоническими оркестрами. В его копилке выступлений – концерт в Карнеги–холле (США), одном из самых престижных залов мира, и затем в не менее известном зале – Меркин–холле. Выступления Александра Златина часто вызывают резонанс в российских и зарубежных СМИ.

В программе концерта «Отзвуки романтизма» – Р. Шуман «Карнавал» ор.9, С. Рахманинов «Избранное. Прелюдии, этюды-картины, музыкальные моменты».

4 апреля, воскресенье, 17:00

СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ

Сергей Трофимов уже давно не нуждается в представлении, хотя не любит давать интервью, и его редко встретишь на страницах светских хроник. Артист предпочитает говорить своими вдумчивыми песнями, вынося публике историю еще более сокровенную в своем творчестве.

Популярность артиста выходит далеко за пределы, ограниченные рамками одной лишь авторской песни. Творчество Трофимова многогранно: здесь найдется место и лиричным мотивам, и разухабистым песням, под которые хочется пуститься в пляс, не чужды музыканту и заигрывания с хип-хопом, роком и рок-н-роллом.

Но как же приятно, когда понимаешь, что сегодня заслуженный артист России Сергей Трофимов – это все тот же артист, что и 10-15 лет назад: он не избегает экспериментов и не боится раздвигать рамки созданного им же музыкального стиля, он все так же запросто общается со своей публикой, затрагивая самые потаенные струны человеческой души, заставляя зрителя все три часа концерта радоваться и сопереживать.

4 апреля, воскресенье, 19:00

ВЕЧЕР ОРГАННОЙ И ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ AVE MARIA

Мы приглашаем вас на концерт духовной музыки – органной и вокальной. Самая нежная и лирическая часть нашей программы – это молитвы к Деве Марии, воплощённые в музыкальных гимнах разных эпох и стилей. «Ave Maria» – эти слова не могут потерять актуальность, как не перестаёт восхищать красивый закат или шум моря. В них заключена особая мелодия, и люди пытаются угадать её вот уже две тысячи лет.

В концерте собраны лучшие старинные и современные, классические и романтические композиции, вдохновлённые древней молитвой к Богородице для голоса и органа. Концертная программа этого вечера познакомит вас также с возвышенными и одухотворёнными жемчужинами духовной и церковной музыки XVIII–XX веков Германии, Австрии, Италии, Франции, России.

7 апреля, среда, 18:30

ПРЕМЬЕРА! «В МУЗЫКЕ – ВЕЧНОСТЬ…». Губернаторский камерный хор. Дмитрий Ушаков, орган (г. Томск)

В программе концерта прозвучат сразу две премьеры: шедевры классической хоровой музыки «Коронационная месса» В. А. Моцарта и «Демественная литургия» А. Гречанинова.

Месса До мажор была написана композитором в 1779 г. вскоре после возвращения на родину в Зальцбург из большого путешествия в Мангейм и Париж. Написанная в жанре классической католической празднично-торжественной мессы (Missa solemnis), она отличается органичным сочетанием парадно-монументального блеска изложения с глубиной, экспрессивностью и одухотворенностью содержания моцартовской музыки.

«Демественная литургия» была написана А. Гречаниновым в трагический для России 1917 год. В ней выражено размышление о судьбе России, о собственной жизни и предназначении. Первоначально сочинение задумывалось как сугубо камерное, для домашнего музицирования. Но воплощение замысла переросло все доступные рамки, и сегодня «Демественная литургия» является одним из самобытнейших произведений и в творчестве композитора, и в истории отечественной духовной музыки. Сегодня «Демественную литургию» А. Гречанинова включают в свой репертуар ведущие хоровые коллективы России.

9 апреля, пятница, 18:30

П.ЧАЙКОВСКИЙ-СИМФОНИЯ №6. ЯН СИБЕЛИУС-КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ. Губернаторский симфонический оркестр

Вечер симфонической музыки.

В первом отделении концерта прозвучит концерт для скрипки с оркестром выдающегося финского композитора Яна Сибелиуса, с появлением которого Финляндии обрела свой голос в мировом музыкальном искусстве. Скрипка была любимым инструментом Сибелиуса. В юности композитор мечтал о блестящей карьере скрипача-виртуоза, однако его мечтам не суждено было сбыться. Он не стал скрипачом-виртуозом, но интереса к скрипке никогда не терял. Премьера сочинения прошла с невероятным успехом. Ныне концерт финского гения, «Орфея из Суоми» входит в пятерку самых исполняемых в мире произведений этого жанра.

Во втором отделении вниманию наших слушателей будет представлено одно из самых гениальных творений П. И. Чайковского, его 6-я «Патетическая» симфония. Первое исполнение симфонии состоялось 16 октября 1893 года в Петербурге под управлением автора и успеха не имело. Признание и понимание пришло к этой музыке спустя несколько дней после премьеры. После трагической и безвременной кончины Чайковского симфония была исполнена ещё раз под управлением Э. Направника и произвела глубочайшее впечатление, усиленное глубоким осознанием утраты великого творца.

Композитор признавался, что вложил в симфонию «без преувеличения, всю свою душу», считал её лучшим и самым искренним из всего, что им было создано.

10 апреля, суббота, 18:00