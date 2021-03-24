Кемерово войдет в программу «Чистый воздух»: город ждут обновления

Столица Кузбасса станет вторым городом в регионе, где собираются улучшить экологию.

Кемерово включили в федеральный проект «Чистый воздух». Об этом сообщает газета «Кузбасс».

По данным издания, в настоящее время власти региона занялись формированием комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ. После его одобрения областному центру будут выделены федеральные средства для реализации прописанных мероприятий и улучшению качества воздуха.

«Снижение уровня загрязнения воздуха в областном центре планируется достигать, в том числе, за счет обновления общественного транспорта, строительства сетей газоснабжения для частного сектора и введения наилучших доступных технологий на промышленных предприятиях», - пишет газета со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергея Высоцкого.

Стоит отметить, что Кемерово станет вторым городом Кузбасса, который вошел в федеральную программу «Чистый воздух». Первым стал Новокузнецк, где этот проект действует уже более двух лет. В рамках реализации программы южная столица Кузбасса получила два миллиарда рублей из федерального бюджета только на обновление общественного транспорта — приобретение автобусов на газомоторном топливе, новых трамваев и троллейбусов.

Дополнительные суммы были выделены на газификацию частного сектора и систему мониторинга загрязнения городской атмосферы, в которую вошли пять стационарных постов наблюдения с новым оборудованием, позволяющие проводить наблюдения за качеством атмосферного воздуха круглосуточно. Кроме того, была приобретена мобильная передвижная лаборатория.

Свою лепту внесли и промышленные предприятия города, общий вклад которых в реализацию проекта также оценивается миллиардами рублей.