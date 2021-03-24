Кемеровчанин отказался надевать маску в магазине и получил крупный штраф

Теперь ему предстоит выплатить 15 тысяч рублей.

В Кемерове оштрафовали местного жителя, который отказался надевать маску в магазине. Как следует из постановления об административном правонарушении, опубликованном на сайте Ленинского районного суда, инцидент произошел в гипермаркете «Леруа Мерлен».

Административное правонарушение подтверждено соответствующим протоколом, рапортами начальника смены отдела полиции «Ленинский» и полицейского, непосредственно прибывшего на место по сигналу, заявлениями директора и сотрудника магазина, а также сделанным на месте фото и показаниями свидетеля.

«Свидетель подтвердила, что в декабре 2020 года … она, будучи консультантом-кассиром магазина «Леруа Мерлен», находилась на своём рабочем месте. Для оплаты товара на кассу подошёл мужчина без средств индивидуальной защиты органов дыхания на лице, на её просьбу надеть маску, он ответил, что своей маски у него нет, и покупать новую он не будет, после чего оставив денежные средства на кассе, ушёл с товаром», — говорится в судебном документе.

В итоге кемеровчанину назначили штраф. Суд учёл, что мужчина нигде не работает и у него на иждивении имеются двое детей, а также его признание вины. В качестве наказания ему назначен штраф в 15 000 рублей. Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 суток.