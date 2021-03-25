Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 марта

Скончались два пациента.

На утро 25 марта в Кемеровской области ещё у 47 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 11, Новокузнецк — 6, Юрга — 5, Белово — 3, Киселевск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Междуреченск — 3, Прокопьевск — 3, Анжеро-Судженск — 2, Мариинский МР — 2, Промышленноский МО — 2, Березовский — 1, Осинники — 1, Гурьевский МО — 1, Таштагольский МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Тяжинском районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 33 011 случаев коронавируса: 318 человек получают медицинскую помощь, 32 090 выздоровели, 603 скончались.