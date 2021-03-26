Блог с тобой ›› Новости ›› В столице Кузбасса возобновили строительство ЖК...

В столице Кузбасса возобновили строительство ЖК «Старт»

26 марта 2021 в 09:59

Долгострой был признан проблемным еще в 2019 года.

В Кемерове возобновлено строительство первого корпуса по улице Тухачевского. Напомним, ЖК «Старт» был признан проблемным ещё в 2019 году, когда более 250 человек не получили жильё в срок.

А в январе 2021 года был определён новый подрядчик — ООО «СКС». В настоящее время подрядчиком осуществляются работы по устранению проблем, появившихся вследствие погодных воздействий, так как объект долгое время находился без консервации. Выполняются работы по кирпичной кладке вентканалов, балконных ограждений, заполнение проёмов. В ближайшее время планируется увеличение числа строителей, — сообщили в минстрое.

«Судьба второго корпуса пока решается — есть вероятность, что он будет демонтирован, так как большая часть несущих и ограждающих конструкций признаны аварийными», - сообщили в администрации.

По графику новый срок сдачи жилого дома — начало III квартала 2022 года.

 

Фото: instagram.com/building.kuzbass


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 марта
Content skolko dolzhen rabotat torgovyy tsentr i obuvnaya roznitsa
В Кемерове планируют открыть четыре новых ТЦ
Content 427d3b31c87e5c278189db1e5103686e
Новокузнечанин решил перевоспитать соседа с помощью топора
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 марта

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?