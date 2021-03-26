В столице Кузбасса возобновили строительство ЖК «Старт»

Долгострой был признан проблемным еще в 2019 года.

В Кемерове возобновлено строительство первого корпуса по улице Тухачевского. Напомним, ЖК «Старт» был признан проблемным ещё в 2019 году, когда более 250 человек не получили жильё в срок.

А в январе 2021 года был определён новый подрядчик — ООО «СКС». В настоящее время подрядчиком осуществляются работы по устранению проблем, появившихся вследствие погодных воздействий, так как объект долгое время находился без консервации. Выполняются работы по кирпичной кладке вентканалов, балконных ограждений, заполнение проёмов. В ближайшее время планируется увеличение числа строителей, — сообщили в минстрое.

«Судьба второго корпуса пока решается — есть вероятность, что он будет демонтирован, так как большая часть несущих и ограждающих конструкций признаны аварийными», - сообщили в администрации.

По графику новый срок сдачи жилого дома — начало III квартала 2022 года.

Фото: instagram.com/building.kuzbass