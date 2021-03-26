В Кемерове планируют открыть четыре новых ТЦ

До 2026 года.

В Кемерове с 2021 по 2026 годы планируют открыть четыре торговых центра. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на администрацию города.

«В 2021 году планируется открыть торговый центр «Проспект» на проспекте Ленина, 33/1. С 2021 по 2026 годы в городе откроют ТРЦ «Максимум» на улице Карболитовской, 18, ТЦ по проспекту Комсомольском, восточнее жилого дома 71 и торговый центр по улице Тухачевского, 19 А», - пишет издание.

Как сообщили в мэрии, при строительстве новых жилых районов в городе Кемерово планомерно ведётся строительство торговых объектов для создания условий и обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания по месту жительства.