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Новокузнечанин решил перевоспитать соседа с помощью топора

25 марта 2021 в 16:43

Инцидент произошел в общежитии.

В Новокузнецке росгвардейцы задержали горожанина, который проломил топором дверь соседа. Помощь вызвал испуганный хозяин квартиры.

Сигнал поступил в дневное время из общежития по проспекту Строителей от 50-летнего местного жителя. Он рассказал, что сосед ломится к нему в дверь с топором и грозит расправой.

«По предварительной информации, задержанный пришёл в ярость из-за нарушений потерпевшим правил пользования общего санузла и решил проучить соседа», — рассказали в Управления Росгвардии по региону.

Задержанный оказался 54-летним жильцом того же этажа. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.


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