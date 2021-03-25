Новокузнечанин решил перевоспитать соседа с помощью топора

Инцидент произошел в общежитии.

В Новокузнецке росгвардейцы задержали горожанина, который проломил топором дверь соседа. Помощь вызвал испуганный хозяин квартиры.

Сигнал поступил в дневное время из общежития по проспекту Строителей от 50-летнего местного жителя. Он рассказал, что сосед ломится к нему в дверь с топором и грозит расправой.

«По предварительной информации, задержанный пришёл в ярость из-за нарушений потерпевшим правил пользования общего санузла и решил проучить соседа», — рассказали в Управления Росгвардии по региону.

Задержанный оказался 54-летним жильцом того же этажа. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.