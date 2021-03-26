Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 марта

Скончался один пациент.

По данным на утро 26 марта в Кемеровской области выявили 49 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 14, Новокузнецк — 8, Юрга — 6, Киселёвск — 3, Топкинский округ — 3, Белово — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Прокопьевск — 2, Кемеровский округ — 2, Мариинский район — 2, Анжеро-Судженск — 1, Междуреченск — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский район — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Умер еще один кузбассовец.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания крови. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 060 случаев коронавируса: 322 человека получают медицинскую помощь, 32 134 выздоровели, 604 скончались.