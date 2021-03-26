Кузбасс занял третье место по числу убийств в стране

На первом месте оказался Татарстан.

Генпрокуратура обнародовала информацию о состоянии преступности в России. Так, в январе этого года в стране зарегистрировали 774 убийства (с покушениями), что больше, чем в январе 2020 года — 723.

«Наибольшее число убийств совершено в Республике Татарстан (31, +29,2%), Красноярском крае (26, -3,7%,) и Кемеровской области — Кузбассе (24, -17,2%)», — говорится в ежемесячном сборнике, опубликованном на портале правовой статистики.

В то же время по стране продолжилась тенденция к снижению числа умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Так, за последние 5 лет массив зарегистрированных преступлений обозначенной категории сократился почти на треть — с 2 600 до 1 800.