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В Белове мужчины украли трусы и ушли из магазина незамеченными (видео)

26 марта 2021 в 14:11

Видео «дерзкого преступления» появилось в соцсетях.

В Белове на камеру попали двое мужчин, которые украли нижнее бельё в магазине. Видео случившегося появилось в местном паблике в соцсети.

Сначала мужчины выбирали вещи, а после один парень прикрыл второго собой, пока тот спрятал под куртку выбранные трусы. Таким образом Мужчина взял боксеры себе и сообщнику по краже.

Уйти злоумышленникам из магазина удалось незамеченными. Они покинули торговую точку, оставшись лишь на камере видеонаблюдения.

Пользователи предположили, что кавалеры собрались к дамам сердца, но поняли, что у них нет приличного нижнего белья.


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