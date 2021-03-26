В Белове мужчины украли трусы и ушли из магазина незамеченными (видео)

Видео «дерзкого преступления» появилось в соцсетях.

В Белове на камеру попали двое мужчин, которые украли нижнее бельё в магазине. Видео случившегося появилось в местном паблике в соцсети.

Сначала мужчины выбирали вещи, а после один парень прикрыл второго собой, пока тот спрятал под куртку выбранные трусы. Таким образом Мужчина взял боксеры себе и сообщнику по краже.

Уйти злоумышленникам из магазина удалось незамеченными. Они покинули торговую точку, оставшись лишь на камере видеонаблюдения.

Пользователи предположили, что кавалеры собрались к дамам сердца, но поняли, что у них нет приличного нижнего белья.