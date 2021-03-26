Аман Тулеев назвал возможной причиной трагедии в «Зимней вишне» поджог

Экс-губернатор отметил, что это только его мнение, и доказательств у него нет.

Экс-губернатор Кузбасса, ушедший в отставку после трагедии в «Зимней вишне», выразил мнение, что причиной пожара в торгово-развлекательном центре был поджог. Об этом сообщает газета «Кузбасс» со ссылкой на Instagtram Амана Тулеева.

«Бывший глава Кемеровской области разместил на своей странице фотографию из сквера возле Парка Ангелов, где стоит памятный камень, и сообщил, что не понаслышке знает, что такое гибель ребенка: 23 года назад он потерял младшего сына. Напомнил он и том, что трагедия «Зимней вишни» коснулась и его семьи: во время пожара погибла его 11-летняя племянница Таня. После чего и заявил, что, судя по тому, как разгорелся пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 23 взрослых и 37 детей, это было похоже на поджог», - пишет издание.

Экс-губернатор отметил, что это только его мнение, и доказательств этого у него нет.

«Само здание торгового центра было словно специально выстроенная ловушка. Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети? Пожарная сигнализация вообще не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении… тем самым еще больше раздувая пламя», – написал Аман Тулеев и выразил уверенность, что следственные органы дадут ответы на все вопросы.