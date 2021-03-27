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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 марта

27 марта 2021 в 11:54

Скончались два пациента.

На утро 27 марта в Кемеровской области ещё у 46 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 11, Новокузнецк — 6, Юрга — 5, Кемеровский МО — 4, Киселёвск — 3, Топкинский МО — 3, Белово — 2, Прокопьевск — 2, Промышленновский МО — 2, Анжеро-Судженск — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Междуреченск — 1, Мыски — 1, Мариинский МР — 1, Тисульский МО — 1, Чебулинский МО — 1, Юргинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Мариинске. У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Юрге.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 106 случаев коронавируса: 323 человека получают медицинскую помощь, 32 177 выздоровели, 606 скончались.


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