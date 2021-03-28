Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 марта

Скончался один пациент.

На утро 28 марта в Кемеровской области ещё у 49 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 9, Новокузнецк — 7, Междуреченск — 5, Белово — 3, Промышленновский МО — 3, Юргинский МО — 3, Анжеро-Судженск — 2, Калтан — 2, Беловский МР — 2, Гурьевский МО — 2, Кемеровский МО — 2, Мариинский МР — 2, Киселёвск — 1, Ленинск-Кузнецкий, Мыски — 1, Прокопьевск — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Топкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один пациент.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Анжеро-Судженске.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области зарегистрировано 33 155 случаев коронавируса: 326 человек получают медицинскую помощь, 32 222 выздоровели, 607 скончались.