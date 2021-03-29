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Мэр Кемерова рассказал о судьбе частного сектора на Соборной

29 марта 2021 в 10:08

Вопросы часто задают жители частного сектора.

Илья Середюк ответил на вопрос местной жительницы о домах на улице Соборной. Ранее она задала вопрос о судьбе частного сектора в Instagram.

«Подскажите пожалуйста о заброшенных домах и строениях в районе частного сектора от Соборной до пр. Пионерский между пр. Ленина и ул. Сибиряков-Гвардейцев. Ранее планировалась застройка данного района, сейчас планы города изменились?» — написала горожанка.

По словам главы города, данная территория полностью подлежит реновации по Генеральному плану города. А вот сдерживание темпов освоения, либо временная приостановка связана «со сложностью и дороговизной изъятия старого фонда».


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