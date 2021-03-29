Мэр Кемерова рассказал о судьбе частного сектора на Соборной

Вопросы часто задают жители частного сектора.

Илья Середюк ответил на вопрос местной жительницы о домах на улице Соборной. Ранее она задала вопрос о судьбе частного сектора в Instagram.

«Подскажите пожалуйста о заброшенных домах и строениях в районе частного сектора от Соборной до пр. Пионерский между пр. Ленина и ул. Сибиряков-Гвардейцев. Ранее планировалась застройка данного района, сейчас планы города изменились?» — написала горожанка.

По словам главы города, данная территория полностью подлежит реновации по Генеральному плану города. А вот сдерживание темпов освоения, либо временная приостановка связана «со сложностью и дороговизной изъятия старого фонда».