Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 марта

Скончались три пациента.

По данным на утро 29 марта в Кемеровской области выявили 50 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово – 13, Новокузнецк – 11, Киселёвск – 5, Гурьевский округ – 4, Белово – 3, Берёзовский – 3, Междуреченск – 3, Прокопьевск – 3, Анжеро-Судженск – 1, Беловский район – 1, Кемеровский округ – 1, Прокопьевский округ – 1, Тисульский район– 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Юргинском районе. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Мариинском районе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 205 случаев коронавируса: 332 пациента продолжают получать лечение, 32 263 — выздоровели, а 610 — скончались.