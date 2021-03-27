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В Кемерове девочка-подросток упала с высотки

27 марта 2021 в 17:27

Инцидент произошел в Ленинском районе.

В Ленинском районе Кемерова с балкона в подъезде 16-этажного дома, расположенного в ЖК «Крылья» на проспекте Комсомольском, упала девочка-подросток.

О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях, сопроводив свои сообщения фотоснимками и видеороликами с места происшествия. По словам авторов фото и видео, девочка прежде чем упасть, провисела около десяти минут, но за это время никто не успел прийти ей на помощь.

Информацию подтвердил собственный источник в правоохранительных органах. На месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося.


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