Момент ДТП попал на видео.

В Кемерове у автобуса на ходу отлетело колесо. Инцидент произошёл вечером 28 марта на улице Терешковой, рядом со съездом с трассы «Лесная Поляна — Кемерово».

29 марта в Сети опубликовали видео момента случившегося. На кадрах видно, что автобус ехал со стороны Кузбасского моста в сторону проспекта Шахтёров. В какой-то момент у него отвалилось колесо и покатилось на «встречку».

Отмечается, что в отделении пропаганды Госавтоинспекции столицы Кузбасса, сигнала об этом ДТП правоохранители не получали.

Видео: vk.com/auto_42