До конца года в Кузбассе планируют сдать 16 детских садов

Только с начала этого года были открыты три детских сада.

Проблема доступности дошкольного образования в Кузбассе практически решена: уже к концу 2021 года в регионе планируют сдать в эксплуатацию 16 детских садов, что позволит обеспечить местом в детском саду всех детей региона, стоящих на очереди, начиная с полуторалетнего возраста. Об этом сообщает газета «Кузбасс» со ссылкой на заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елену Пахомову.

Чиновница напомнила, что за два предыдущих года — 2019-й и 2020-й — в Кузбассе были введены в эксплуатацию еще 14 детских садов. При этом Елена Пахомова подчеркнула, что доступность дошкольного образования не подразумевает место в детском саду во дворе своего или соседнего дома.

«Мы стараемся это сделать, тем не менее есть растущие районы, где мы просто не успеваем. В Кемерове – Рудничный, Южный, в Новокузнецке – Новоильинский. В каждом городе есть такие районы», — цитирует зампредседателя правительства газета.

Напомним, в Кемерове только с начала этого года были открыты три детских сада: два — в жилом районе Лесная поляна и один — в микрорайоне «Кемерово-Сити».