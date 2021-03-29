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Более 100 тысяч кузбассовцев поставили прививку от коронавируса

29 марта 2021 в 14:24

О темпах вакцинирования рассказали в правительстве региона.

В Кузбассе прививку от коронавируса поставили более 100 тысяч человек. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на Instagram председателя парламента региона Вячеслава Петрова.

Так, 29 марта состоялось очередное аппаратное совещание в администрации правительства Кемеровской области. Во время мероприятия о темпах вакцинирования от коронавируса в Кузбассе сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

«Так, по состоянию на 25 марта в Кузбасс поставили 115154 вакцины, первым компонентом вакцинировано 100 842 человека — 87,6%. Из них старше 60-ти лет — 43 409 человек (43,3%). Второй компонент поставили 74 007 человек (64,3%)», — цитирует пост издание.

Напомним, в начале марта в Кемерове на базе двух детских больниц открыли пункты вакцинации от COVID-19.


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