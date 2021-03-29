В Промышленновском районе насмерть сбили женщину

ГИБДД ищет очевидцев.

Смертельное ДТП произошло 28 марта в Промышленновском районе Кузбасса. В результате аварии погибла женщина, которая переходила дорогу, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

«Автомобиль сбил пешехода около 20:00 на 11 км дороги «Промышленная — Ваганово». Сейчас полицейские ищут очевидцев случившегося, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто был свидетелем этого происшествия или у кого есть какая-либо информация об этой аварии, в том числе запись видеорегистратора, сообщить об этом по телефону дежурной части: 8 (384-2) 718-518.