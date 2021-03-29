Блог с тобой ›› Новости ›› В Промышленновском районе насмерть сбили женщину

В Промышленновском районе насмерть сбили женщину

29 марта 2021 в 15:22

ГИБДД ищет очевидцев.

Смертельное ДТП произошло 28 марта в Промышленновском районе Кузбасса. В результате аварии погибла женщина, которая переходила дорогу, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

«Автомобиль сбил пешехода около 20:00 на 11 км дороги «Промышленная — Ваганово». Сейчас полицейские ищут очевидцев случившегося, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто был свидетелем этого происшествия или у кого есть какая-либо информация об этой аварии, в том числе запись видеорегистратора, сообщить об этом по телефону дежурной части: 8 (384-2) 718-518.


Читайте также

Content 9cec4305098cf1fa6c1dccebd8c0b471
В Кемерове девочка-подросток упала с высотки
Content volzsky.ru na trasse otvalivsheesya u gazeli koleso privelo k lobovomu dtp
В Кемерове у автобуса на ходу отлетело колесо
Content detsad 1f e1601375108296
До конца года в Кузбассе планируют сдать 16 детских садов
Content 01
Более 100 тысяч кузбассовцев поставили прививку от коронавируса

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?