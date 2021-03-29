Почти у 100 тысяч кузбассовцев вырастет пенсия

Размер выплат увеличится на 3,4%.

С 1 апреля 2021 года пройдёт плановая индексация социальных пенсий. Размер таких выплат вырастет на 3,4%

Как рассказали в пресс-службе ОПФР по Кемеровской области, это повышение в Кузбассе коснётся 97 910 человек. В итоге средний размер социальной пенсии составит 11 309,67 рублей.

«Индексация является третьим плановым повышением пенсионного и социального обеспечения в 2021 году. Так, с 1 января на 6,3% выросли страховые пенсии неработающих пенсионеров, с 1 февраля на 4,9% проиндексировали ежемесячную денежную выплату для федеральных льготников. В августе 2021 года проведут корректировку страховых пенсий работавших в 2020 году пенсионеров», - пояснили в ПФР пояснили.

Также будут проиндексированы другие выплаты, размеры которых определяются исходя из соответствующего обеспечения согласно актам президента РФ, которые предусматривают их увеличение в связи с индексацией социальных пенсий.

Напомним, что социальная пенсия — это один из видов пенсий в России, наряду со страховой и накопительной. Её назначают, когда человек в силу жизненных обстоятельств не приобрёл для назначения страховой пенсии необходимый страховой стаж и пенсионные коэффициенты. Социальная пенсия бывает по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.