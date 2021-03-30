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В центре Кемерова снесут еще несколько домов

30 марта 2021 в 10:10

Массовый снос анонсировал мэр города.

Илья Середюк анонсировал снос домов на улице 5-я Заречная. Ранее горожанка пожаловалась на то, что из-за строительства крупных объектов на Притомском до 5-й Заречной очень сложно проехать.

«Строительство крупных объектов, инженерных коммуникаций к ним всегда доставляет неудобства. Указанная улица находится практически в эпицентре строительства и планируется в ближайшей перспективе к сносу», — ответил глава столицы Кузбасса.

Илья Середюк отметил, что для сноса этих домов два года назад нужны были ресурсы, однако их не было. Поэтому власти занимались другим сносом и готовили «юридические процедуры на этой площадке».


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