В центре Кемерова снесут еще несколько домов

Массовый снос анонсировал мэр города.

Илья Середюк анонсировал снос домов на улице 5-я Заречная. Ранее горожанка пожаловалась на то, что из-за строительства крупных объектов на Притомском до 5-й Заречной очень сложно проехать.

«Строительство крупных объектов, инженерных коммуникаций к ним всегда доставляет неудобства. Указанная улица находится практически в эпицентре строительства и планируется в ближайшей перспективе к сносу», — ответил глава столицы Кузбасса.

Илья Середюк отметил, что для сноса этих домов два года назад нужны были ресурсы, однако их не было. Поэтому власти занимались другим сносом и готовили «юридические процедуры на этой площадке».