Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 марта

Новых смертей не зарегистрировано.

По данным на утро 30 марта в Кемеровской области выявили 53 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово – 12, Юрга – 9, Новокузнецк – 4, Топкинский округ – 4, Мариинский район – 3, Промышленновский округ – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Осинники – 2, Таштагольский район – 2, Юргинский округ – 2, Берёзовский – 1, Калтан – 1, Киселёвск – 1, Междуреченск – 1, Мыски – 1, Полысаево – 1, Кемеровский округ – 1, Ленинск-Кузнецкий округ – 1, Тисульский район– 1, Яшкинский округ – 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Новых смертей не зарегистрировано.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 258 случаев коронавируса: 331 пациент продолжают получать лечение, 32 317 — выздоровели, а 610 — скончались.