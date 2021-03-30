Власти Кузбасса назвали УК, которые не справляются с уборкой крыш и дворов

Управляющие компании пяти территорий Кузбасса попали в «красную» зону.

В администрации Кемеровской области обсудили работу управляющих компаний региона.

По словам начальника Госжилинспекции Кузбасса Ирины Гайденко, 84% выявленных нарушений касаются уборки дворов. 19% проверенных придомовых территорий содержатся ненадлежащим образом. В ГЖИ напомнили, что каждую неделю обновляет рейтинг управляющих компаний региона.

Так, в «красной зоне» оказались УК «Жилищник» в Кемерове; ООО «ЖЭУ-2», ООО «ЖЭУ-5», УК «Гестия» в Новокузнецке; УК «Техник», ООО «Меркурий-М» в Междуреченске; УК ЖХ в Прокопьевске; ООО «Гефест ПЛЮС» и ООО «Дом-Сервис Инской» в Белове; УК «Мирт» и УК «Коммунальщик» в Киселёвске.

На нарушителей составляют административные дела, а размер штрафа для юрлиц составляет 250 000 рублей, для должностных — 50 000 рублей.

Кроме того, главы городских и муниципальных округов отчитались губернатору о работе по проверке объектов в зоне риска. Они озвучили результаты на аппаратном совещании в правительстве Кузбасса.