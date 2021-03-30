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В Рудничном районе откроется школа на 500 мест

30 марта 2021 в 16:04

Проектная документация проходит госэкспертизу.

В Минобразовании Кузбасса сообщили об открытии еще одного образовательного учреждения в Кемерове. Ранее во время прямого телеэфира с заместителем председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Еленой Пахомовой горожане поинтересовались вопросом касался возведения новой школы на проспекте Шахтеров, 90.

По данным минобразования Кузбасса, строительство образовательной организации в этой части Кемерова — вопрос решенный.

«Новую школу на 528 мест возведут в 13-м микрорайоне, подрядчиком выступит ООО «СДС-Строй», проектная документация сейчас проходит госэкспертизу», — сообщили в пресс-службе админситрации

Кроме того, до конца 2021 года в Кузбассе построят и сдадут ещё шесть школ и три новых учреждения дополнительного образования. Также до конца года полностью будет решён вопрос с доступностью дошкольного образования для всех детей Кузбасса.


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