На Grelka Fest в Шерегеше выступят звезды конца 90-х

К участникам зрелищного спуска обратился один из приглашенных артистов (видео).

В апреле в Шерегеше состоится традиционный фестиваль Grelka Fest. На нем выступят две известные группы и один популярный певец.

Так, 3 апреля, во время первой части Grelka Fest, которая пройдёт с 1 по 4 апреля, выступит Шура.

«Если мы говорил о хедлайнерах, то нам интересно было бы привезти людей, которые сами по себе карнавальны по духу, раз это карнавальная Grelka. И мы нашли самого эпатажного человека в Российской Федерации, который представляет собой карнавал в одном лице — это Шура. Нам кажется, что это будет достойным завершением карнавального спуска, когда под Шуру люди будут танцевать в карнавальных костюмах», — рассказал организатор мероприятия Никита Гирин.

В свою очередь и сам Шура пригласил всех на свой концерт.

«Мои дорогие, я с нетерпением жду всех вас в замечательном месте — Шерегеше. 3 апреля потанцуем, споём, поугараем», — сказал артист.

В этот же день будет вечерняя программа — выступление группы «Отпетые мошенники». Во время второй части фестиваля, которая запланирована на 15 — 18 апреля, хедлайнерами будут The Hatters. Никита Гирин уточнил, что участники этой группы «очень крутые и талантливые».

С расписанием фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Фото, видео: https://vk.com/grelkafest