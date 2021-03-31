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В Кемерове «заминировали» ночной клуб

31 марта 2021 в 10:18

Стали известны подробности случившегося.

В столице Кузбасса неизвестные «заминировали» ночной клуб в ТРК «Променад-3».

Об этом сообщили очевидцы, собравшиеся на концерт молодой кьют-рок певицы Доры. По их словам, зрителям пришлось ждать, пока экстренные службы проверят помещение клуба.

«По электронной почте было получено сообщение о минировании клуба. На место оперативно выехали сотрудники экстренных служб и проверили помещения заведения. В результате опасных предметов не было обнаружено», — сообщают местные СМИ.

Тем не менее. Концерт состоялся. Позже певица высказалась о нем в своем Instagram.

«Йоу, Кемерово, спасибо большое, это был очень классный концерт», — сказала Дора.


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