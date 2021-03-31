Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 31 марта

Скончались два пациента.

На утро 31 марта в Кемеровской области ещё у 51 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 9, Новокузнецк — 9, Междуреченск — 7, Анжеро-Судженск — 3, Белово — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Кемеровский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Калтан — 1, Киселёвск — 1, Мыски — 1, Осинники — 1, Полысаево — 1, Юрга — 1, Беловский район — 1, Крапивинский округ — 1, Мариинский район — 1, Новокузнецкий район — 1, Таштагольский район, Тисульский район — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У мужчины 1934 года рождения развилась двустороняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. Он проживал в Киселёвске. У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове .

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 309 случаев коронавируса: 325 человек получают медицинскую помощь, 32 372 выздоровели, 612 скончались.