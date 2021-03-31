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Шахтёр из Кузбасса выиграл в лотерею коттедж

31 марта 2021 в 13:09

Горномонтажник стал победителем «Жилищной лотереи».

Кузбассовец выиграл коттедж стоимостью 700 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото». О победителе известно, что он работает подземным горномонтажником, а в свободное время увлекается рыбалкой.

По словам самого победителя, лотерейные билеты он покупает уже 10 лет. Очередной билет, оказавшийся счастливым, приобрёл на почте. О своём выигрыше узнал сразу из во время трансляции тиража по ТВ.

«В этот раз розыгрыш был для меня коротким: уже в третьем туре полностью зачеркнул билет. Снаружи я выглядел максимально спокойным, но внутри все перевернулось! Когда рассказал семье о выигрыше, никто не поверил. Но все обрадовались, ведь каждый получит подарок!» — поделился победитель.

Отмечается, что свой приз он предпочёл получить в денежном варианте, чтобы купить себе автомобильный прицеп, а жене — шубу. Младший сын попросил в подарок квадроцикл, старший — мебель в новую квартиру.


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Комментарии

  • # Антон Волков31 марта 2021, 18:59
    Поздравляю с отличным выигрышем!
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