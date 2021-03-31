В Кузбассе открыли отделение ПЦР-диагностики с бесплатными анализами

Здесь будут выявлять целый спектр опасных заболеваний.

В Кемерове, на базе диагностического центра им. И. А. Колпинского, открылось новое отделение ПЦР-диагностики.

Здесь будет выявлять целый спектр опасных заболеваний — от клещевого энцефалита и коронавируса до гепатита и вируса папилломы человека. За смену здесь будут проводить до 300 исследований, в случае необходимости — работать и в выходные.

«Оснащение новой лаборатории позволит с максимальной точностью выявлять более десятка заболеваний. Здесь установлена современная аппаратура стоимостью 11 миллионов рублей, ещё полтора миллиона направлено на ремонт помещения и приобретение расходных материалов и реактивов. Важно, что анализы для кузбассовцев здесь будут бесплатными, нужны только направление и полис ОМС», — рассказал губернатор Сергей Цивилёв.

В отделении работают четыре человека, которые прошли обучение в Новосибирском государственном университете.