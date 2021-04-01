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В Кузбассе снова продлили ограничения по коронавирусу

01 апреля 2021 в 09:21

Еще на месяц.

В Кемеровской области ещё на месяц продлили оставшиеся в силе ограничения по коронавирусу. Кузбассовцам предстоит соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и стараться избегать мест массового скопления людей.

Как говорится в распоряжении губернатора «О продлении срока ограничительных мероприятий», опубликованном 31 марта, срок мероприятий (в том числе ограничительных) продлится по 30.04.2021 г.

Напомним, ранее режим повышенной готовности продлевали до конца марта.


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