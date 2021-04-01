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В Кемерове транспортную компанию привлекли к ответственности за нарушение масочного режима

01 апреля 2021 в 10:29

Суд назначил наказание в виде предупреждения.

Ленинский районный суд Кемерова рассмотрел дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении ООО «ТК «Автоколонна 1962». Об этом сообщает Газета Кемерова.

Поводом послужило нарушение масочного режима в маршрутке.

«В ходе осмотра автобуса, работающего на маршруте 22Т, при участии специалистов Госавтодорнадзора было установлено, что пассажиры не соблюдали масочный режим и не был обеспечен контроль за этим», - пишет издание.

При назначении наказания суд учёл устранение выявленных нарушений в добровольном порядке, отсутствие отягчающих обстоятельств и отсутствие сведений о привлечении ранее к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В итоге ООО назначено наказание в виде предупреждения.


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