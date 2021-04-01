Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 апреля

Скончался один пациент.

На утро 1 апреля в Кемеровской области ещё у 53 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«емерово — 14, Новокузнецк — 7, Юрга — 6, Киселёвск — 5, Междуреченск — 5, Кемеровский округ — 4, Анжеро-Судженск — 2, Осинники — 2, Топкинский округ — 2, Белово — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Прокопьевск — 1, Мариинский район — 1, Промышленновский округ — 1, Тяжинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался пациент из Прокопьевска.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 33 362 случаев коронавируса: 325 человек получают медицинскую помощь, 32 424 выздоровели, 613 скончались.